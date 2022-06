UIL Softball All-Tournament Teams

2022 UIL Softball State All-Tournament Teams

AUSTIN, Texas – UIL Softball State All-Tournament Teams

(As selected by the Texas Girls Coaches Association)

*Indicates championship game MVP, selected by media

Conference 1A

Position-Name, Class, School

Pitcher-Marissa Santos, Sr., D’Hanis

Catcher-Kayla Looper, So., D’Hanis

First Base-Reece Redden, Sr., D’Hanis

Second Base-Jolie Frosch, Jr., D’Hanis

Third Base-Hannah Burney, So., Dodd City

Shortstop-Mabry Herrmann, Jr., D’Hanis*

Outfield-Destiney Hopkins, So., Hermleigh

Outfield-Lexi Greenwood, Fr., Hermleigh

Outfield-Jessa Frosch, Fr., D’Hanis

Utility-Morgan Collier, Sr., Chireno

Conference 2A

Position-Name, Class, School

Pitcher-Kenzie Jones, Jr., Crawford*

Catcher-Haley Holmes, Jr., Crawford

First Base-Kylie Ray, Sr., Crawford

Second Base-Bailee Albinus, Sr., Lovelady

Third Base-Taylor Gohlke, Jr., Crawford

Shortstop-Scout Lovell, Jr., Lovelady

Outfield-London Minnix, So., Crawford

Outfield-Mihyia Davis, Sr., Lovelady

Outfield-Jacelyn Bell, Sr., Stamford

Utility-Citlaly Gutierrez, Sr., Stamford

Conference 3A

Position-Name, Class, School

Pitcher-Kaylie Olivarez, So., Hallettsville

Catcher-Macie Jansky, So., Hallettsville

First Base-Karaline Smitherman, Fr., Franklin

Second Base-Ky Lange, Jr., Hallettsville

Third Base-Carson Jansky, Fr., Hallettsville*

Shortstop-Madison Rodgers, Sr., Coahoma

Outfield-Courtney Woytek, Sr., Hallettsville

Outfield-Shae Lang, Jr., Coahoma

Outfield-Nevaeh Kerby, Fr., Coahoma

Utility-Hannah Wells, Fr., Coahoma

Conference 4A

Position-Name, Class, School

Pitcher-Kamdyn Chandler, So., Liberty

Catcher-Hollie Thomas, So., Liberty

First Base-Alyssa Boozy, Sr., Sweeny

Second Base-Reese Evans, Jr., Liberty

Third Base-Kylie Bishop, Sr., Liberty*

Shortstop-Bryana Pantalion, Fr., Liberty

Outfield-Cierra Turner, So., Sweeny

Outfield-Bailee Slack, So., Liberty

Outfield-Alayna York, Jr., Iowa Park

Utility-Corie Byrd, Sr., Sweeny

Conference 5A

Position-Name, Class, School

Pitcher-Ava Brown, Jr., Montgomery Lake Creek*

Catcher-Kalee Rochinski, Jr., Montgomery Lake Creek

First Base-Texas Ray, Jr., Aledo

Second Base-Caelee Clark, Sr., Montgomery Lake Creek

Third Base-Madelyn Lopez, Sr., Montgomery Lake Creek

Shortstop-Isabella Torres, Jr., Georgetown

Outfield-Piper White, So., Montgomery Lake Creek

Outfield-Carmen Uribe, So., Montgomery Lake Creek

Outfield-Shelby Winn, Jr., Montgomery Lake Creek

Utility-Madison Hartley, So., Georgetown

Conference 6A

Position-Name, Class, School

Pitcher-Sammie Portillo, Sr., Northside O’Connor

Catcher-Meiko Dominguez, Fr., Northside O’Connor

First Base-Ella Gonzales, Sr., Northside O’Connor

Second Base-Jada Munoz, Sr., Northside O’Connor*

Third Base-Haley Carder, So., Northside O’Connor

Shortstop-Leighann Goode, Sr., Northside O’Connor

Outfield-Tia Warsop, Jr., Mansfield Lake Ridge

Outfield-Paris Johnson, Jr., Mansfield Lake Ridge

Outfield-Maritza Arellano, Sr., Mansfield Lake Ridge

Utility-Kassidy Chance, So., Mansfield Lake Ridge