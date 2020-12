UIL Volleyball All-Tournament Teams

2020 UIL State Volleyball All-Tournament Teams

GARLAND, TX — The 2020 UIL Volleyball State All-Tournament Teams for Conferences 5A & 6A, as selected by the Texas Girls Coaches Association Volleyball Committee.

* – Indicates championship game MVP selected by the media.

Conference 5A

Cecily Bramschreiber* Sr. Lucas Lovejoy

Averi Carlson Jr. Lucas Lovejoy

Lexie Collins Sr. Lucas Lovejoy

Ellie Jonke Sr. Lucas Lovejoy

Callie Kemohah Sr. Lucas Lovejoy

Ellie Echter Sr. Lamar Fulshear

Conference 6A

Ally Batenhorst* Sr. Katy Seven Lakes

Casey Batenhorst Jr. Katy Seven Lakes

Mayo Olibale Sr. Katy Seven Lakes

Annie Antar Sr. Klein

Gaby Mansfield Jr. Klein

Kierstyn McFall Jr. Klein