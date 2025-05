Upshur County DA Seeks Death Penalty

A grand jury indicted Alvin Charles McKnight on Feb. 1, 2024, on a capital murder charge for the Nov. 4, 2023, shooting deaths of Dermetrica Waters, 37, and Mandy Ray, 35. Upshur County District Attorney Billy Byrd is seeking the death penalty for a Gilmer man charged with killing two sisters in 2023. According to the Gilmer Mirror, Byrd’s office has filed a notice of its intent to seek the death penalty.

Un gran jurado acusó a Alvin Charles McKnight el 1 de febrero de 2024 de un cargo de asesinato capital por las muertes a tiros de Dermetrica Waters, de 37 años, y Mandy Ray, de 35, el 4 de noviembre de 2023. El fiscal de distrito del condado de Upshur, Billy Byrd, busca la pena de muerte para un hombre de Gilmer acusado de matar a dos hermanas en 2023. Según el Gilmer Mirror, la oficina de Byrd ha presentado una notificación de su intención de solicitar la pena de muerte.