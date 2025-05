VA’s Mortgage Rescue Program Is History

As of Thursday, the U.S. Department of Veterans Affairs has ended a new mortgage rescue program that has helped about 20,000 veterans avoid foreclosure and keep their homes. The move leaves millions of military veterans with far worse options than most other American homeowners if they run into trouble paying their home loans. And it comes at a time when nearly 90,000 VA loans are seriously past due, with 33,000 already in foreclosure, according to the data and analytics firm ICE.

A partir del jueves, el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. puso fin a un nuevo programa de rescate hipotecario que ha ayudado a unos 20,000 veteranos a evitar la ejecución hipotecaria y conservar sus hogares. La medida deja a millones de veteranos militares con opciones mucho peores que la mayoría de los otros propietarios estadounidenses si tienen problemas para pagar sus préstamos hipotecarios. Y llega en un momento en que casi 90,000 préstamos del VA están seriamente atrasados, con 33,000 ya en ejecución hipotecaria, según la firma de datos y análisis ICE.