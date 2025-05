VZC Jail Trustee Dies On Work Detail

A Van Zandt County Jail trustee has died while working outside the jail. Andrew Mark “Tubby” Harris of Grand Saline was working on a road repair project when he suffered a fatal medical emergency. He was immediately given CPR and other life-saving measures by other workers, as well as responding deputies and emergency personnel, but died after they transported him to the hospital.

Un administrador de la cárcel del condado de Van Zandt murió mientras trabajaba fuera de la cárcel. Andrew Mark “Tubby” Harris de Grand Saline estaba trabajando en un proyecto de reparación de carreteras cuando sufrió una emergencia médica fatal. Inmediatamente recibió RCP y otras medidas para salvar vidas por parte de otros trabajadores, así como de los agentes que respondieron y el personal de emergencia, pero murió después de que lo transportaron al hospital.