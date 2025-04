Wednesday’s Sports

NBA

Tuesday

The Indiana Pacers won the East 1st Round over the Bucks 119 to 118. The New York Knicks lead their series 3-2 over the Pistons. The Boston Celtics won Game 5 to win the series 4-1 with a 120-89 victory. The Denver Nuggets lead 3-2 over the Clippers after Tuesday night’s 131-115 victory.

Wednesday

Warriors (49-34, 3-1) at Houston Rockets (52-30, 1-3) at 6:30 pm, on TNT

Timberwolves (49-33, 3-1) at Los Angeles Lakers (50-32, 1-3) at 9:00 pm on TNT.

NHL

Tuesday

The Hurricanes won Game 5 and the series 4-1, with a 5-4 score. The Stars will play Game 6 on Thursday in Denver against the Avalanche. Dallas leads the series 3-2.

MLB

Tuesday

Rangers (16-14) 15 – Athletics (15-15) 2

Astros (16-13) 6 – Tigers (18-12) 4

Wednesday

Tigers (18-12) at Houston Astros (16-13) at 1:10 pm MLBN

Athletics (15-15) at Arlington Rangers (16-14) at 7:05 pm

COLLEGE

SOFTBALL

Tuesday

No. 11 Texas Tech (40-11) 9 – Abilene Christian 0

No. 24 Grand Canyon vs. East Texas A&M – Canceled

BASEBALL

Tuesday

No. 1 Texas (38-5) 11 – Prairie View A&M 2

No. 2 LSU (37-9) 15 – SE Louisiana 2

TCU (32-13) 3 – UT Arlington 1

Texas A&M (25-19) 13 – Lamar 6

Baylor (28-16) 15 – Sam Houston 4

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

Tuesday

DeKalb 11 – Harmony 7 / DeKalb 4 – Harmony 0

Ford 16 – Pittsburg 0 / Ford 18 – Pittsburg 0

Gilmer 4 – Lindale 3

Grand Saline 7 – Arp 1 / Grand Saline 6 – Arp 3

Jefferson 16 – Redwater 15

Lovejoy 1 – Whitehouse 0 / Lovejoy 1 – Whitehouse 0

Mineola 13 – White Oak 3 / Mineola 14 – White Oak 0

Rivercrest 4 – Hawkins 2 / Hawkins 9 – Rivercrest 1 / Hawkins 3 – Rivercrest 2

BASEBALL

Mt Pleasant HS vs Melissa HS

Game 1 at Melissa on Thursday at 7:00 pm

G2 at Mt Pleasant on Saturday at Noon

G3 Follows G2

30 min after G2

$5 for adults

$3 for students

All passes accepted

FOOTBALL

Mt Pleasant ISD is selling varsity football season tickets for reserved seating online. If you have gotten season tickets in the past, renewals will be open online starting on June 1. The school needs an email address on file to renew tickets for your same seats. Please provide your email address on the form here: https://form.jotform.com/242624964537162. If you want to change seats, you must wait until the renewal period ends. Open season tickets for new ticket holders start by August 1 or earlier. Be sure to monitor your email and our social media pages.

NBA

Martes

Los Indiana Pacers ganaron la 1ª ronda del Este sobre los Bucks por 119 a 118. Los New York Knicks lideran su serie 3-2 sobre los Pistons. Los Boston Celtics ganaron el Juego 5 para ganar la serie 4-1 con una victoria de 120-89. Los Denver Nuggets lideran 3-2 sobre los Clippers después de la victoria del martes por la noche por 131-115.

Miércoles

Warriors (49-34, 3-1) en Houston Rockets (52-30, 1-3) a las 18:30 horas, por TNT

Timberwolves (49-33, 3-1) en Los Angeles Lakers (50-32, 1-3) a las 21:00 horas por TNT.

NHL

Martes

Los Hurricanes ganaron el Juego 5 y la serie 4-1, con marcador de 5-4. Los Stars jugarán el Juego 6 el jueves en Denver contra los Avalanche. Dallas lidera la serie 3-2.

Grandes Ligas

Martes

Rangers (16-14) 15 – Atletismo (15-15) 2

Astros (16-13) 6 – Tigres (18-12) 4

Miércoles

Tigres (18-12) en Houston Astros (16-13) a la 1:10 pm MLBN

Atletismo (15-15) en Arlington Rangers (16-14) a las 7:05 pm

UNIVERSIDAD

SÓFBOL

Martes

No. 11 Texas Tech (40-11) 9 – Abilene Christian 0

No. 24 Grand Canyon vs. East Texas A&M – Cancelado

BÉISBOL

Martes

No. 1 Texas (38-5) 11 – Prairie View A&M 2

No. 2 LSU (37-9) 15 – SE Louisiana 2

TCU (32-13) 3 – UT Arlington 1

Texas A&M (25-19) 13 – Lamar 6

Baylor (28-16) 15 – Sam Houston 4

ESCUELA SECUNDARIA

SÓFBOL

Martes

DeKalb 11 – Armonía 7 / DeKalb 4 – Armonía 0

Ford 16 – Pittsburg 0 / Ford 18 – Pittsburg 0

Gilmer 4 – Lindale 3

Gran solución salina 7 – Arp 1 / Gran solución salina 6 – Arp 3

Jefferson 16 – Redwater 15

Lovejoy 1 – Whitehouse 0 / Lovejoy 1 – Whitehouse 0

Mineola 13 – Roble Blanco 3 / Mineola 14 – Roble Blanco 0

Rivercrest 4 – Hawkins 2 / Hawkins 9 – Rivercrest 1 / Hawkins 3 – Rivercrest 2

BÉISBOL

Mt Pleasant HS vs Melissa HS

Juego 1 en Melissa el jueves a las 7:00 pm

G2 en Mt Pleasant el sábado al mediodía

G3 sigue a G2

30 min después de G2

$5 para adultos

$3 para estudiantes

Se aceptan todos los pases

FÚTBOL

El Distrito Escolar Independiente de Mt Pleasant está vendiendo boletos de temporada de fútbol americano universitario para asientos reservados en línea. Si ha obtenido boletos de temporada en el pasado, las renovaciones estarán abiertas en línea a partir del 1 de junio. La escuela necesita una dirección de correo electrónico registrada para renovar los boletos para sus mismos asientos. Proporcione su dirección de correo electrónico en el formulario aquí: https://form.jotform.com/242624964537162. Si desea cambiar de asiento, debe esperar hasta que finalice el período de renovación. Los abonos abiertos para los nuevos poseedores de entradas comienzan el 1 de agosto o antes. Asegúrese de monitorear su correo electrónico y nuestras páginas de redes sociales.