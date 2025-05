Wednesday’s Sports

NBA

Tuesday

Pacers (50-32, 2-0) 120 – Cavaliers (64-18, 0-2) 119

Warriors (40-34, 1-0) 99 – Timberwolves (49-33, 0-1) 88

Wednesday

Knicks (51-31, 1-0) at Boston Celtics (61-21, 0-1) at 6:00 pm, TNT

Nuggets (50-32, 1-0) at Oklahoma City Thunder (68-14, 0-1) at 8:30 pm, TNT

NHL

Tuesday

Hurricanes (47-39-5, 1-0) 2 – Capitals (51-22-9, 0-1) 1

Oilers (48-29-5, 1-0) 4 – Golden Knights (50-22, 0-1) 2

Wednesday

Panthers (47-31-4, 0-1) at Toronto Maple Leafs (52-26-4, 1-0) at 6:00 pm on ESPN

Stars (50-26-6) at Winnipeg Jets (56-22-4) at 8:30 pm on ESPN

MLB

Tuesday

Rangers (18-18) 6 – Red Sox (18-19) 1

Brewers (19-18) 4 – Astros (17-18) 3

Wednesday

Astros (17-18) at Milwaukee Brewers (19-18) at 12:10 pm

Rangers (18-18) at Boston Red Sox (18-19) at 5:45 pm

HIGH SCHOOL

Wednesday, May 7, Mt Pleasant Senior Signing Day in Willie Williams Gym, is at 3:15 pm.

NBA

Martes

Pacers (50-32, 2-0) 120 – Cavaliers (64-18, 0-2) 119

Warriors (40-34, 1-0) 99 – Timberwolves (49-33, 0-1) 88

Miércoles

Knicks (51-31, 1-0) en Boston Celtics (61-21, 0-1) a las 6:00 pm, TNT

Nuggets (50-32, 1-0) en Oklahoma City Thunder (68-14, 0-1) a las 8:30 pm, TNT

NHL

Martes

Huracanes (47-39-5, 1-0) 2 – Capitales (51-22-9, 0-1) 1

Engrasadores (48-29-5, 1-0) 4 – Caballeros Dorados (50-22, 0-1) 2

Miércoles

Panthers (47-31-4, 0-1) en Toronto Maple Leafs (52-26-4, 1-0) a las 6:00 pm por ESPN

Stars (50-26-6) en Winnipeg Jets (56-22-4) at 8:30 pm on ESPN

Grandes Ligas

Martes

Rangers (18-18) 6 – Medias Rojas (18-19) 1

Cerveceros (19-18) 4 – Astros (17-18) 3

Miércoles

Astros (17-18) en Milwaukee Brewers (19-18) a las 12:10 pm

Rangers (18-18) en Boston Red Sox (18-19) a las 5:45 pm

ESCUELA SECUNDARIA

El miércoles 7 de mayo, el Día de Firmas de Mt Pleasant Senior en el Gimnasio Willie Williams, es a las 3:15 pm.