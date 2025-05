Wednesday’s Sports

NBA

Tuesday

East Semifinals, G5

Pacers (50-32, 4-1) 114 – Cavaliers (64-18, 1-4) 105

West Semifinals, G5

Thunder (68-14, 3-2) 112 – Nuggets (50-32, 2-3) 105

Thursday

West Semifinals, G6

Thunder (68-14, 3-2) at Denver Nuggets (50-32, 2-3) at 7:30 pm on ESPN

NHL

Tuesday

West 2nd Round, G4

Stars (50-26-6, 3-1) 3 – Jets (56-22-4, 1-3) 1

Thursday

West 2nd Round, G5

Stars (50-26-6, 3-1) at Winnipeg Jets (56-22-4, 1-3) at 8:30 pm on TNT

MLB

Tuesday

Rangers (22-21) 4 – Rockies (7-36) 1

Astros (21-20) 2 – Royals (25-19) 1

Wednesday

Rockies (7-35) at Arlington Rangers (22-21) at 7:05 pm

Royals (25-19) at Houston Astros (21-20) at 7:10 pm

HIGH SCHOOL

The Fannin County sheriff’s office has announced the arrest of a Fannin County youth softball coach. They have charged Donnie Edwin Fonville, 38, of Leonard, with four counts of indecency with a child. Fonville coached girls’ softball with the Trenton Youth Sports Association until his arrest last week.

SOFTBALL

REGIONAL FINALS

Avery heads for the Regional Finals for the first time in school history. They were down by seven with two outs and rallied to defeat Bloomburg. On Tuesday, Aubrey defeated Canton 6-5.

Bobby Wallis, known on the softball field by Northeast Texas high school coaches as a friendly official, died last weekend in Winnsboro. The 1963 Winnsboro graduate and native will have visitation on Wednesday from 6:00 to 8:00 pm, with services scheduled for Thursday at 10:00 am at Beaty Funeral Home in Winnsboro.

Wednesday

Sulphur Springs (28-7) vs. Sanger (20-7-3) at Forney at 7:00 pm

6A DII

Forney vs. Tomball

5A DI

Melissa vs. Lake Belton

5A DII

Lovejoy vs. Hallsville

4A DI

Sulphur Springs vs. Sanger at Forney on Wednesday at 7:00 pm

4A DII

Canton vs. Aubrey

3A DI

Gunter vs. Whitesboro

3A DII

S&S Consolidated vs. Boyd/Dekalb winner

2A DI

Corrigan-Camden vs. Shelbyville

2A DII

Beckville vs. Cross Roads

Regional Final

1A

Dodd City vs. Jonesboro at Weatherford – Friday, One Game

Avery vs. Brookeland at Longview on Thursday at 6:30 pm

BASEBALL

REGIONAL SEMIFINALS

6A DI

Rockwall vs. Klein Cain

6A DII

Tyler Legacy vs. Tomball

Royse City vs. Cypress Woods

4A DI

Life Waxahachie vs. Lindale

Panther Creek vs. Pleasant Grove

4A DII

Kennedale vs. Carthage

Van Alstyne vs. Spring Hill

3A DI

Hughes Springs vs. Gunter

Liberty-Eylau vs. Whitesboro

3A DII

New Diana vs. Paradise

Grand Saline vs. Boyd

2A DI

Harleton vs. Centerville

Frankston vs. Shelbyville

2A DII

Overton vs. Gary

NBA

Martes

Semifinales del Este, G5

Pacers (50-32, 4-1) 114 – Cavaliers (64-18, 1-4) 105

Semifinales del Oeste, G5

Thunder (68-14, 3-2) 112 – Nuggets (50-32, 2-3) 105

Jueves

Semifinales del Oeste, G6

Thunder (68-14, 3-2) en Denver Nuggets (50-32, 2-3) a las 19:30 horas por ESPN

NHL

Martes

Oeste 2ª Ronda, G4

Estrellas (50-26-6, 3-1) 3 – Jets (56-22-4, 1-3) 1

Jueves

Oeste 2ª Ronda, G5

Stars (50-26-6, 3-1) en Winnipeg Jets (56-22-4, 1-3) a las 8:30 pm en TNT

Grandes Ligas

Martes

Rangers (22-21) 4 – Rockies (7-36) 1

Astros (21-20) 2 – Reales (25-19) 1

Miércoles

Rockies (7-35) en Arlington Rangers (22-21) a las 7:05 pm

Reales (25-19) en Houston Astros (21-20) a las 7:10 pm

ESCUELA SECUNDARIA

La oficina del alguacil del condado de Fannin ha anunciado el arresto de un entrenador de softbol juvenil del condado de Fannin. Han acusado a Donnie Edwin Fonville, de 38 años, de Leonard, de cuatro cargos de indecencia con un niño. Fonville entrenó softbol femenino con la Asociación de Deportes Juveniles de Trenton hasta su arresto la semana pasada.

SÓFBOL

FINALES REGIONALES

Avery se dirige a las Finales Regionales por primera vez en la historia de la escuela. Estaban abajo por siete con dos outs y se recuperaron para derrotar a Bloomburg. El martes, Aubrey derrotó a Canton 6-5.

Bobby Wallis, conocido en el campo de softbol por los entrenadores de las escuelas secundarias del noreste de Texas como un oficial amistoso, murió el fin de semana pasado en Winnsboro. El graduado de Winnsboro de 1963 y nativo tendrá velorio el miércoles de 6:00 a 8:00 pm, con servicios programados para el jueves a las 10:00 am en la Funeraria Beaty en Winnsboro.

Miércoles

Sulphur Springs (28-7) vs. Sanger (20-7-3) en Forney a las 7:00 pm

6A DII

Forney vs. Tomball

5A DI

Melissa vs. Lago Belton

5A DII

Lovejoy vs. Hallsville

4A DI

Sulphur Springs vs. Sanger en Forney el miércoles a las 7:00 pm

4A DII

Cantón vs. Aubrey

3A DI

Gunter vs. Whitesboro

3A DII

Ganador de S&S Consolidated vs. Boyd/Dekalb

2A DI

Corrigan-Camden vs. Shelbyville

2A DII

Beckville vs. Encrucijada

Regional Final

1A

Dodd City vs. Jonesboro en Weatherford – Viernes Un Juego

Avery vs. Brookeland en Longview el jueves a las 6:30 pm

BÉISBOL

SEMIFINALES REGIONALES

6A DI

Rockwall vs. Klein Cain

6A DII

Tyler Legacy vs. Tomball

Royse City vs. Cypress Woods

4A DI

Vida Waxahachie vs. Lindale

Panther Creek vs. Pleasant Grove

4A DII

Kennedale vs. Cartago

Van Alstyne vs. Spring Hill

3A DI

Hughes Springs vs. Gunter

Liberty-Eylau vs. Whitesboro

3A DII

Nueva Diana vs. Paraíso

Grand Saline vs. Boyd

2A DI

Harleton vs. Centerville

Frankston vs. Shelbyville

2A DII

Overton vs. Gary