Wednesday’s Sports

NBA

Tuesday

East Finals – Game 4

Pacers (50-32, 3-1) 130 – Knicks (51-31, 1-3) 121

Wednesday

West Finals – Game 5

Timberwolves (48-33, 1-3) at Oklahoma City Thunder (68-14, 3-1) at 7:30 pm on ESPN

WNBA

Tuesday

Wings (1-4) 109 – Connecticut Sun (0-5) 87

NHL

Tuesday

West Finals – Game 4

Oilers (46-29-5, 3-1) 4 – Stars (50-26-6, 1-3) 1

Wednesday

East Finals – Game 5

Panthers (47-31-4, 3-1) at Raleigh Hurricanes (47-30-5, 1-3) at 7:00 pm on TNT

MLB

Tuesday

Rangers (27-29) 2 – Blue Jays (26-28) 0

Astros (29-25) 11 – Athletics (23-32) 1

Wednesday

Athletics (20-32) at Houston Astros (29-25) at 1:10 pm

Blue Jays (26-28) at Arlington Rangers (27-29) at 7:05 pm

COLLEGE

Four East Texas A&M University softball players were named to the Academic All-District team, as selected by the College Sports Communicators, on Tuesday afternoon. Charli Anger (Lubbock-Cooper), Emma Rodrigues (Little Elm-John Paul II), Stephanie Tapia (Yuma, Ariz.), and Tatum Wright (Frisco-Centennial) have earned the honor for the first time in their Lion careers. The four honorees for the Lions are the most for any program in the Southland Conference.

NBA

Martes

Finales del Este – Juego 4

Pacers (50-32, 3-1) 130 – Knicks (51-31, 1-3) 121

Miércoles

Finales del Oeste – Juego 5

Timberwolves (48-33, 1-3) en Oklahoma City Thunder (68-14, 3-1) a las 7:30 pm por ESPN

WNBA

Martes

Alas (1-4) 109 – Sol de Connecticut (0-5) 87

NHL

Martes

Finales del Oeste – Juego 4

Engrasadores (46-29-5, 3-1) 4 – Estrellas (50-26-6, 1-3) 1

Miércoles

Finales del Este – Juego 5

Panthers (47-31-4, 3-1) en Raleigh Hurricanes (47-30-5, 1-3) a las 7:00 pm en TNT

Grandes Ligas

Martes

Rangers (27-29) 2 – Azulejos (26-28) 0

Astros (29-25) 11 – Atléticos (23-32) 1

Miércoles

Atléticos (20-32) en Houston Astros (29-25) a la 1:10 pm

Blue Jays (26-28) en Arlington Rangers (27-29) a las 7:05 pm

UNIVERSIDAD

Cuatro jugadoras de softbol de la Universidad East Texas A&M fueron nombradas para el equipo Académico del Distrito, seleccionadas por los Comunicadores Deportivos Universitarios, el martes por la tarde. Charli Anger (Lubbock-Cooper), Emma Rodrigues (Little Elm-John Paul II), Stephanie Tapia (Yuma, Arizona) y Tatum Wright (Frisco-Centennial) han ganado el honor por primera vez en sus carreras como Leones. Los cuatro homenajeados por los Lions son la mayor cantidad para cualquier programa en la Conferencia Southland.