Wednesday’s Sports

NBA

Thursday

Thunder (68-14) vs. Pacers (50-32) at 7:30 pm in OKC on ABC

WNBA

Tuesday

Seattle Storm (4-4) 83 – Dallas Wings (1-7) 77

NHL

Wednesday

STANLEY CUP FINAL – Game 1

Panthers (47-31-4) vs. Oilers (48-29-5) at 7:00 pm on TNT

MLB

Tuesday

Astros (33-27) 3 – Pirates (22-39) 0

Rays (31-29) 5 – Rangers (29-32) 1

Wednesday

Astros (33-27) at Pittsburgh Pirates (22-39) at 5:40 pm

Rangers (29-32) at Tampa Rays (31-29) at 6:35 pm

COLLEGE

SOFTBALL

WORLD SERIES FINALS – Game 1

Wednesday

No. 12 Texas Tech (53-12) vs. No. 6 Texas (54-11) at 7:00 pm on ESPN

NBA

Jueves

Thunder (68-14) vs. Pacers (50-32) a las 7:30 pm en OKC por ABC

WNBA

Martes

Seattle Storm (4-4) 83 – Dallas Wings (1-7) 77

NHL

Miércoles

FINAL DE LA COPA STANLEY – Juego 1

Panthers (47-31-4) vs. Oilers (48-29-5) a las 7:00 pm por TNT

Grandes Ligas

Martes

Astros (33-27) 3 – Piratas (22-39) 0

Rays (31-29) 5 – Rangers (29-32) 1

Miércoles

Astros (33-27) en Pittsburgh Pirates (22-39) a las 5:40 pm

Rangers (29-32) en Tampa Rays (31-29) a las 6:35 pm

UNIVERSIDAD

SÓFBOL

FINALES DE LA SERIE MUNDIAL – Juego 1

Miércoles

Nº 12 Texas Tech (53-12) vs. Nº 6 Texas (54-11) a las 7:00 pm por ESPN