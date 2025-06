Weekend Events In Paris Area

The Paris Pregnancy Care Center invites the community to join together for the Haven of Hope March for Life tomorrow at 6:00 pm at the Paris Pregnancy Care Center, located at 500 E. Houston St. Organizers say this is not a political issue but a spiritual one, as June is Life Month.

The Highway 82/287 Yard Sale will take place on Friday and Saturday, June 6-7. Over 300 miles of treasures are looking for a new home. It includes several locations in Paris and Lamar County.

The Annual Johnny Stallings Memorial Great Paris Turtle Float will take place on Saturday, June 7, at the Love Civic Center, benefiting our local Boys & Girls Club. You can adopt a turtle for $10 or a herd of 11 turtles for $100. They will award cash prizes to the first, second, and third-place turtles! To adopt a turtle or a herd, search “Boys and Girls Club Paris, Texas” on Facebook for more information. The turtle race begins at 10:00 am this Saturday, June 7!

We Care Paris presents a Burger Basket Fundraiser for Amanda and Chuck McMasters. It will take place on Sunday, June 8, from Noon until 4:00 pm at the Elks Lodge. Burgers from Burgerland, plus chips, are $10 per plate. Plus, there will be auctions and live music! All proceeds go toward Amanda McMaster’s fight against breast cancer.

Cypress Basin Hospice presents High Country Expedition, a free children’s grief camp for ages 6-12, from June 9 to June 12, from 9:00 am to 12:30 pm at First United Methodist Church, 322 Lamar Avenue. Register now at cbhospice.org, or for more information, you can call 903-577-1510.

El Centro de Atención al Embarazo de París invita a la comunidad a unirse para la Marcha del Refugio de Esperanza por la Vida mañana a las 6:00 pm en el Centro de Atención al Embarazo de París, ubicado en 500 E. Houston St. Los organizadores dicen que este no es un problema político sino espiritual, ya que junio es el Mes de la Vida.

La venta de garaje de la autopista 82/287 se llevará a cabo el viernes y sábado, 6 y 7 de junio. Más de 300 millas de tesoros en busca de un nuevo hogar. Incluye varias ubicaciones en París y el condado de Lamar.

El sábado 7 de junio se llevará a cabo el sábado 7 de junio en el Centro Cívico Love, a beneficio de nuestro Boys & Girls Club local. Puedes adoptar una tortuga por $10 o una manada de 11 tortugas por $100. ¡Otorgarán premios en efectivo a las tortugas que obtengan el primer, segundo y tercer lugar! Para adoptar una tortuga o una manada, busca “Boys and Girls Club Paris, Texas” en Facebook para obtener más información. ¡La carrera de tortugas comienza a las 10:00 am este sábado 7 de junio!

We Care Paris presenta una cesta de hamburguesas para recaudar fondos para Amanda y Chuck McMasters. Se llevará a cabo el domingo 8 de junio, desde el mediodía hasta las 4:00 pm en el Elks Lodge. Las hamburguesas de Burgerland, más papas fritas, cuestan $ 10 por plato. Además, ¡habrá subastas y música en vivo! Todas las ganancias se destinan a la lucha de Amanda McMasters contra el cáncer de mama.

Cypress Basin Hospice presenta High Country Expedition, un campamento gratuito de duelo para niños de 6 a 12 años, del 9 al 12 de junio, de 9:00 am a 12:30 pm en la Primera Iglesia Metodista Unida, 322 Lamar Avenue. Regístrese ahora en cbhospice.org, o para obtener más información, puede llamar al 903-577-1510.