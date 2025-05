Woman Jailed In Titus County On Multiple Felonies

Titus County arrested Jordan Ashley Clark on multiple felonies. They charged her with Possession of more than four but less than 200 grams of a Controlled Substance, tampering with or Fabricating Physical Evidence, and Forgery of a Financial Instrument, Enhanced. She was in the county jail.

El condado de Titus arrestó a Jordan Ashley Clark por múltiples delitos graves. La acusaron de posesión de más de cuatro pero menos de 200 gramos de una sustancia controlada, manipulación o fabricación de evidencia física y falsificación de un instrumento financiero, mejorado. Estaba en la cárcel del condado.