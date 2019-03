UIL Girl’s All-Tournament Teams

2019 UIL Girls Basketball State All-Tournament Teams

2019 UIL Girls Basketball State Tournament

All-Tournament Teams

(As selected by the Texas Girls Coaches Association)

Conference 1A

Name, School, Class, Height, Position

*Blakely Gerber, Nazareth, Sr., 6-0, Guard

Hallie Kleman, Nazareth, Sr., 5-9, Forward

Cambrie Heiman, Nazareth, Jr., 5-11, Forward

Delaney Pilliod, Dodd City, Jr., 5-8 Forward

Journie Hilliard, Dodd City, So., 6-3, Center

Conference 2A

Name, School, Class, Height, Position

Hannah Chipman, Grapeland, Sr., 5-6, Guard/Forward

Teira Jones, Grapeland, So., 5-11, Forward

Mollie Daniel, Martin’s Mill, Sr., 5-4, Guard

Abbie Orrick, Martin’s Mill, Jr., 5-7, Forward

*Jada Celsur, Martin’s Mill, Fr., 5-6, Guard

Conference 3A

Name, School, Class, Height, Position

*Ja’Mya Bishop, Mt. Pleasant Chapel Hill, Sr., 5-4, Guard

Rebekah Crane, Mt. Pleasant Chapel Hill, Jr., 5-8, Guard

Mason Garrett, Mt. Pleasant Chapel Hill, Jr., 5-6, Guard

Jordyn Beaty, Woodville, Jr., 6-0, Center

Jaydon Argumon, Woodville, Jr., 5-6, Guard

Conference 4A

Name, School, Class, Height, Position

Ashlon Jackson, Hardin-Jefferson, Fr., 6-0, Guard

Tunisha Strong, Hardin-Jefferson, Sr., 5-11, Guard/Forward

*Rhyle McKinney, Argyle, Jr., 5-10, Guard

Brooklyn Carl, Argyle, Jr., 5-9, Guard

Kiley Lavelle, Argyle, Jr., 6-1, Forward

Conference 5A

Name, School, Class, Height, Position

Zayla Tinner, Amarillo, Jr., 5-11, Guard/Forward

*Ashlyn Milton, Amarillo, Sr., 5-10, Guard/Forward

MaKenzi Glover, Frisco Liberty, Sr., 5-4, Guard

Randi Thompson, Frisco Liberty, Sr., 5-10, Guard

Tatym Barnes, Amarillo, Sr., 5-5, Guard

Conference 6A

Name, School, Class, Height, Position

*Corina Carter, Converse Judson, Sr., 5-7, Guard

Kierra Sanderlin, Converse Judson, So., 5-8, Guard

Sa’Myah Smith, DeSoto, Fr., 6-4, Forward

Kendall Brown, DeSoto, So., 5-8, Guard

Kyra White, Converse Judson, Sr., 6-0, Guard/Forward

*-Denotes Championship Game MVP selected by the media