2017 PARIS WILDCAT FOOTBALL VARSITY SCHEDULE

18-Aug Fri Celina (Scrimmage) 7:00 PM Paris Wildcat Stadium

24-Aug Thu Denison (Scrimmage) 7:00 PM Away

1-Sep Fri ^ Terrell ^ 7:30 PM Paris Wildcat Stadium

8-Sep Fri Pleasant Grove 7:30 PM Away

15-Sep Fri Sulphur Springs 7:30 PM Away

22-Sep Fri Pittsburg 7:30 PM Away

29-Sep Fri # Argyle # 7:30 PM Paris Wildcat Stadium

–

13-Oct Fri Liberty Eyalu 7:30 PM Away

20-Oct Fri *Princeton* 7:30 PM Paris Wildcat Stadium

27-Oct Fri Quinlan Ford 7:30 PM Away

3-Nov Fri Anna 7:30 PM Away

10-Nov Fri % North Lamar % 7:30 PM Paris Wildcat Stadium

^Law Enforcement Night * Homecoming #Football Players Senior Night % Student Support Group