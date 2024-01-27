High School Basketball Scores

BASKETBALL
Friday
BOYS
Anna 66 – Aubrey 55
Avery 46 – Union Hill 37
Bland 42 – Wolfe City 40
Celina 60 – Ranchview 49
Center 55 – Spring Hill 48
Chapel Hill MP 92 – Winona 33
Chapel Hill TY 78 – Caddo Mills 58
Cushing 57 – Carlisle 41
Crandall 83 – Terrell 25
Dodd City 73 – Savoy 29
Fannindel 63 – Campbell 49
Ford 66 – Farmersville 60
Harleton 62 – Linden-Kildare 12
Harmony 52 – Quitman 45
Harts Bluff 73 – Detroit 17
Hawkins 42 – McLeod 36
Kilgore 63 – Henderson 36
Lone Oak 45 – Edgewood 43
No. 19 Longview 83 – Marshall 49
Martins Mill 83 – Kerens 38
Maybank 52 – Brownsboro 41
Mesquite 63 – Royse City 58
No. 17 Mt Pleasant 49 – Hallsville 34
Mt Vernon 55 – Mineola 49
Overton 52 – Alto 46
Pilot Point 79 – S&S Consolidated 43
Prosper 59 – Rock Hill 54
Rivercrest 49 – Maud 43
Sam Rayburn 59 – Tom Bean 36
Sulphur Bluff 58 – Yantis 44
Sulphur Springs 49 – Pittsburg 28
Sunnyvale 61 – Kaufman 58
Union Grove 73 – Ore City 45
White Oak 62 – Gladewater 38
Wills Point 50 – Community 40
GIRLS
Alba-Golden 86 – Fruitvale 30
Anna 39 – Aubrey 28
Bell 46 – Howe 36
Boles 59 – North Hopkins 43
Bowie 39 – Clarksville 32
Celina 36 – Ranchview 35
Center 43 – Spring Hill 37
Chaple Hill MP 2 – Winona Forfeit
Commerce 79 – Chisum 53
Cushing 52 – Carlisle 22
Edgewood 53 – Lone Oak 18
Gilmer 44 – Carthage 21
Gladewater 76 – White Oak 22
Gunter 63 – Leonard 38
Henderson 40 – Kilgore 31
Honey Grove 52 – Celeste 33
Jacksonville 46 – Rusk 32
Longview 58 – Marshall 30
Lovejoy 59 – Denison 27
Malakoff 53 – Blooming Grove 24
Martins Mill 70 – Kerens 25
Melissa 47 – Sherman 30
No. 19 Mesquite Horn 41 – Tyler Legacy 36
Mt Vernon 42 – Mineola 33
North Forney 41 – No. 23 Rockwall 34
Pottsboro 62 – Bonham 7
Queen City 62 – Redwater 17
Rivercrest 40 – Maud 29
No. 6 Royse City 41 – No. 17 Mesquite 36
Saltillo 55 – Bloomburg 27
Sam Rayburn 50 – Tom Bean 44
Sulphur Springs 52 – Pittsburg 33
No. 15 Sunnyvale 52 – Kaufman 32
Tenaha 81 – Shelbyville 22
Tyler Heat 46 – Troup 20
Tyler Lions 73 – Pine Tree 34
Union Grove 44 – Ore City 13
Van Alstyne 57 – Panther Creek 47
West Rusk 67 – Arp 30