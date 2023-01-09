Monday’s Sports

NFL
Sunday
Texans (3-13-1) 32 – Colts (4-12-1) 31
Panthers (7-10) 10 – Saints (7-10) 7
Commanders (8-6-1) 26 – Cowboys (12-5) 6
NBA
Sunday
Timberwolves (20-21) 104 – Rockets (10-30) 96
Thunder (18-22) 120 – Mavericks (23-18) 109
Monday
Pelicans (24-16) at Washington DC Wizards (17-23) at 6:00 pm
Spurs (13-27) at Memphis Grizzlies (26-13) at 7:00 pm
NHL
Sunday
Stars (24-11-6) 5 – Panthers (18-19-4) 1
NCAAF
Monday
No. 3 TCU (13-1) vs. No. 1 Georgia (14-0) at Inglewood 6:30 pm ESPN
HIGH SCHOOL
Friday
GIRLS
Bowie 49 – Harts Bluff 35
Canton 75 – Cumberland Academy 2
Chapel Hill MP 36 – Mt Vernon 27
Chapel Hill TY 53 – Spring Hill 20
Commerce 77 – Grand Saline 36
Como-Pickton 39 – Boles 34
Cooper 61 – Cumby 18
Edgewood 62 – Chisum 22
Farmersville 50 – Caddo Mills 39
Fruitvale 49 – North Hopkins 34
Gladewater 42 – New Diana 28
Gunter 43 – Howe 12
Hallsville 45 – Pine Tree 36
Hooks 54 – Redwater 30
Huntsville 54 – Lufkin 36
Jefferson 40 – West Rusk 37
Lancaster 61 – Ennis 47
Leonard 50 – Blue Ridge 41
Longview 47 – Whitehouse 30
Mt Pleasant 59 – Texas High 42
Nacogdoches 41 – Kingwood Park 38
North Lamar 74 – Liberty-Eylau 31
Quitman 2 – Winona 0
Paris 62 – Pittsburg 48
Queen City 36 – DeKalb 33
Rivercrest 56 – Detroit 41
Royse City 40 – Tyler Legacy 32
Sherman 51 – Greenville 33
Sulphur Springs 50 – Pleasant Grove 49
Sunnyvale 86 – Community 31
Tom Bean 39 – Celeste 18
Troup 51 – Elysian Fields 19
Tyler 64 – Marshall 32
Van 58 – Mabank 34
Van Alstyne 42 – Celina 40
Winnsboro 68 – Mineola 22
Whitesboro 59 – Valley View 12
Wolfe City 41 – Whitewright 31
BOYS
Anna 60 – Sulphur Springs 54
Bells 70 – Bonham 37
Blue Ridge 66 – Leonard 56
Boles 63 – Como-Pickton 55
Caddo Mills 73 – Farmersville 68
Canton 51 – Cumberland Academy 32
Celeste 47 – Tom Bean 43
Chapel Hill MP 50 – Mt Vernon 29
Chapel Hill TY 66 – Spring Hill 32
Commerce 48 – Grand Saline 45
Cooper 63 – Cumby 48
DeKalb 65 – Queen City 40
Hallsville 56 – Pine Tree 54
Honey Grove 47 – Bland 29
Hooks 72 – Redwater 41
Jefferson 55 – West Rusk 40
Kaufman 76 – Ford 28
Lancaster 67 – Ennis 48
Liberty-Eylau 77 – Clarksville 60
Lufkin 43 – Jacksonville 35
Mineola 72 – Winnsboro 38
Mt Pleasant 77 – Texas High 52
New Boston 58 – Atlanta 49
New Diana 44 – Cross Roads 13
North Hopkins 70 – Fruitvale 18
Pittsburg 68 – Daingerfield 66
Prairiland 57 – Lone Oak 31
Quitman 72 – Winona 33
Sabine 67 – Maud 31
Sam Rayburn 67 – Trenton 26
Sherman 49 – Greenville 46
Sunnyvale 73 – Community 43
Troup 46 – Elysian Fields 36
Tyler 51 – Marshall 48
Van Alstyne 61 – Paris 57
Whitehouse 49 – Longview 42
Wolfe City 91 – Whitewright 22