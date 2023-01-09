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Monday’s Sports

NFL

Sunday

Texans (3-13-1) 32 – Colts (4-12-1) 31

Panthers (7-10) 10 – Saints (7-10) 7

Commanders (8-6-1) 26 – Cowboys (12-5) 6

NBA

Sunday

Timberwolves  (20-21) 104 – Rockets (10-30) 96

Thunder (18-22) 120 – Mavericks (23-18) 109

Monday

Pelicans (24-16) at Washington DC Wizards (17-23) at 6:00 pm

Spurs (13-27) at Memphis Grizzlies (26-13) at 7:00 pm

NHL

Sunday

Stars (24-11-6) 5 – Panthers (18-19-4) 1

NCAAF

Monday

No. 3 TCU (13-1) vs. No. 1 Georgia (14-0) at Inglewood 6:30 pm ESPN

HIGH SCHOOL

Friday

GIRLS

Bowie 49 – Harts Bluff 35

Canton 75 – Cumberland Academy 2

Chapel Hill MP 36 – Mt Vernon 27

Chapel Hill TY 53 – Spring Hill 20

Commerce 77 – Grand Saline 36

Como-Pickton 39 – Boles 34

Cooper 61 – Cumby 18

Edgewood 62 – Chisum 22

Farmersville 50 – Caddo Mills 39

Fruitvale 49 – North Hopkins 34

Gladewater 42 – New Diana 28

Gunter 43 – Howe 12

Hallsville 45 – Pine Tree 36

Hooks 54 – Redwater 30

Huntsville 54 – Lufkin 36

Jefferson 40 – West Rusk 37

Lancaster 61 – Ennis 47

Leonard 50 – Blue Ridge 41

Longview 47 – Whitehouse 30

Mt Pleasant 59 – Texas High 42

Nacogdoches 41 – Kingwood Park 38

North Lamar 74 – Liberty-Eylau 31

Quitman 2 – Winona 0

Paris 62 – Pittsburg 48

Queen City 36 – DeKalb 33

Rivercrest 56 – Detroit 41

Royse City 40 – Tyler Legacy 32

Sherman 51 – Greenville 33

Sulphur Springs 50 – Pleasant Grove 49

Sunnyvale 86 – Community 31

Tom Bean 39 – Celeste 18

Troup 51 – Elysian Fields 19

Tyler 64 – Marshall 32

Van 58 – Mabank 34

Van Alstyne 42 – Celina 40

Winnsboro 68 – Mineola 22

Whitesboro 59 – Valley View 12

Wolfe City 41 – Whitewright 31

BOYS

Anna 60 – Sulphur Springs 54

Bells 70 – Bonham 37

Blue Ridge 66 – Leonard 56

Boles 63 – Como-Pickton 55

Caddo Mills 73 – Farmersville 68

Canton 51 – Cumberland Academy 32

Celeste 47 – Tom Bean 43

Chapel Hill MP 50 – Mt Vernon 29

Chapel Hill TY 66 – Spring Hill 32

Commerce 48 – Grand Saline 45

Cooper 63 – Cumby 48

DeKalb 65 – Queen City 40

Hallsville 56 – Pine Tree 54

Honey Grove 47 – Bland 29

Hooks 72 – Redwater 41

Jefferson 55 – West Rusk 40

Kaufman 76 – Ford 28

Lancaster 67 – Ennis 48

Liberty-Eylau 77 – Clarksville 60

Lufkin 43 – Jacksonville 35

Mineola 72 – Winnsboro 38

Mt Pleasant 77 – Texas High 52

New Boston 58 – Atlanta 49

New Diana 44 – Cross Roads 13

North Hopkins 70 – Fruitvale 18

Pittsburg 68 – Daingerfield 66

Prairiland 57 – Lone Oak 31

Quitman 72 – Winona 33

Sabine 67 – Maud 31

Sam Rayburn 67 – Trenton 26

Sherman 49 – Greenville 46

Sunnyvale 73 – Community 43

Troup 46 – Elysian Fields 36

Tyler 51 – Marshall 48

Van Alstyne 61 – Paris 57

Whitehouse 49 – Longview 42

Wolfe City 91 – Whitewright 22

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