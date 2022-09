MPISD – News

The MPHS Choir Officers

(Front L to R): Photographer Harley Martin, Vice President Maleah Duenez, President Clayton Miller, Secretary Madison Zepeda

(Back L to R): Stage Managers Kristin Tidwell and Hope Powell

MPHS Choir elects officers for 2022-2023

The Mount Pleasant High School Choir has elected its officers for the 2022-2023 school year. They are President Clayton Miller, Vice President Maleah Duenez, Secretary Madison Zepeda, Photographer Harley Martin, and Stage Managers Hope Powell and Kristin Tidwell. Nancy Vines, accompanied by Deanna Warren, direct the MPHS chorale program.

Mt. Pleasant High School

1st Six Weeks

All “A” Honor Roll

9th Grade

Brissia Alvarez, Alberto Avila, Christopher Cananda, Valerie Cassio, Julian Chancellor, Jahayra Chavez, Valerie Colocho, Carter Cook, Daniele Cuvinar, Angel Farias, Audrey Fisher, Jamie Garrett, Raquel Garza Aguirre, Esther Gonzalez, Alessandro Greco, Ja’liyah Hall, Jassiel Hernandez, Jordan Krumrie, Ana Lara, Kaylee Leija, Connor Lewis, Marely Lopez, Rosario Lopez, Jennifer Luna, Kayleigh Martin, Zaid Perez, Chelsea Plascencia-Mendoza, Maribel Ramirez, Keith Standefer, Kortland Stovall, Valeria Vega, Dakota Vogele, Geovany Yepez, Geraldine Zermeno

10th Grade

Gopi Amin, Katherine Ball, Alan Barrientos, Veronica Bernardino, Rafael Calderon Jr, Samuel Chappell, Ariana Cruz, Diya Desai, Stephanie Guerrero, Addison Heeren, Joyce Luke, Tanner Marshall, Teodoro Martinez Jr., Yahaira Pina, Seth Robertson, Jesus Sanchez Silva, Brianna Suarez, Katelyn Tejeda, Luke Thurman, Diego Ugalde

11th Grade

Gema Amaro, Hannah Anderson, Mea Banda, Sidney Beles, Marisol Cardona, Nicholas Cates, Ella Cross, Caroline Currey, Brianne Davis, Lee Davis, Clinton DeBord, Drew Dyke, Rebecca Elrod, Laiklyn Epps, Perla Ferretiz-Dominguez, John Freeman, Ismael Galicia, Elva Garcia, Estefani Garcia, Yahir Garcia, Ana Garrett, Evelyn Godoy, Sophie Greco, Abigail Gutierrez Takahashi, Zachary Haygood, Ahilin Hernandez, Angelina Hernandez, Stephanie Hernandez, Cheyenne King, Andres Lopez, Ryder Marshall, Nathaniel Martinez, Yalit Mata, Mason McMinn, Clayton Miller, Evelyn Monreal, Angel Munoz, Annie Munoz, Joel Palacios, Andrew Perez, Hope Powell, Olivia Reed, Fernando Robles, Kiara Rundles, Orion Senence, Enrique Serrano, Makayla Spigner, Harrison Wall, Conlee Zachry, Beverly Zuniga

12th Grade

Reese Ball, Malazia Batiste, VanessaJane Bayna, Paris Beard, Hannah Bowles, Clayton Brison, Madison Carpenter, Chloe Carter, Devin Castaneda, Heslie Castanon, Keren Castanon, Giselle Castillo, Natalie Crockett, Zander Dawyot, Norma Delgado, Paulina Diaz Ramirez, Lincoln Ellis, Alexandra Estrada, Mauricio Farias Jr., Cesar Flores, Luis Fuentes Jr., Isabel Gonzales, Juanita Gutierrez, Perla Guzman, Ethan Harbour, Isaac Hernandez, Raegan Houchin, Rylan Hubbs, Camdon Johnson, Jett Long, Alison Majors, Marcela Mata, Samantha McClenan, Gracelyn McClendon, Madison McNeil, Garrett McQueen, Anthony Orellana, Adriana Orona, Yadeline Perez Valentin, Matthew Peterson, Kimberly Pina, Madeline Plascencia, Param Poudel, Lizzette Ramirez, Elijah Rider, Xitlali Rivas, Natalie Rodriguez, Chris Russell, Fernanda Salazar, Emma Kay Sellers, Juan Serna Jr., Camila Serrano, Micah Shepherd, Amy Vazquez, Javier Vazquez, Michelle Vazquez, Raul Vazquez, Jack Welborn, Alan Zermeno