Paris Junior College Names President’s And Dean’s Lists

Paris Junior College is pleased to announce that nearly 175 students were named to the President’s and Dean’s lists for academic achievement during the fall 2019 semester.

To be eligible for the President’s List, students must earn a 4.0-grade point average, (straight A’s) on a minimum of 15 semester hours. Those on the Dean’s List must have a minimum of a 3.5-grade point average for at least 15 semester hours and have no grade lower than a “C.” Both lists are compiled exclusive of developmental hours.

Students on the President’s List by their hometowns in Texas:

Anderson: Joshua Mancuso

Arlington: Sam Creed, Grayson Tatrow

Avery: Megan Pennington, Carmen Venable

Blossom: Trinity Hughes, Clayton Nix

Bogata: Hannah Binion

Brashear: Anthony Myers

Brenham: Evan Schroeder

Brownwood: Garrin Fraze

Celeste: Marcos Amaya

Center: Mildred Medina-Farias, Allison Wilson

Clarksville: Darrius Cuffie, Tyrell Hobbs, Michael Richardson

Conroe: Hayden Johnson

Cooper: Ashlee Harvey, Joseph Manners

Deport: Jermaine Alexander

Detroit: Michael Moorhead

Dike: Valeria Duran

Forney: Kyle Hogwood

Garland: Chase Alford

Georgetown: Reese Grimes

Greenville: Laura Hobbs, Sarah Lavigne-Reese, Holly Macknight, Kimberlin Rico, Jacob Schrader, Mark Taylor, Makayla Woods

Honey Grove: Trevor Coker, Kimberly Wieler

Houston: Alessandro Felizzola, Eduardo Flores

Irving: Salvador Torres Garcia

Jacksonville: Abbie Clevenger,e Gracie Jackson

Klondike: Ray Chupp, Kia Lutherbeck, Jansen Roam

Ladonia: Elizabeth Chesson

Lewisville: Drake Boggan

Lone Oak: Levi Smith

Lovelady: Skye Watts

Madisonville: Zach Poe

Mount Vernon: Jennifer Hess

Nacogdoches: Amber Allen

Ovilla: Rachael Gray

Paris: Alison Abston, Collin Allen, Nolan Annett, Trevor Banister, Kshitiz Basnet, Zaccheus Ellis, Hannah England, Kellen Floyd, William French, Kareyn Hellmann, Ashton Henderson, Dakota Hudson, Brayden Johnson, Michael Kennemer, Brian Kruppenbacher, Seth Mayfield, Gordon Norwood, Osvaldo Palomares, Aaron Roberts, Christopher Sheppard, Vatishia Wilson

Powderly: Micah Jones, Connor McClure, Sydney Williams

Quinlan: Preston Miller

Royse City: Natalie Rose, Alexis Wood

Sour Lake: Caleb DuBois

Spring: James Starnes

Stafford: Alaeh Pressley

Sulphur Springs: LaShey Almager, Angel Cedillo, Christopher Ledezma, Donald McCallum, Caleb Wyatt

Sumner: Manning Cobb

The Woodlands: Romello Wilbert

Waxahachie: Raymond Kennedy

Winnsboro: Patrick Dowell, Anthony Van Dieden

Yantis: Kayla Carney

Students from other states and/or countries named to the PJC President’s List:

Flint, Mich.: Starlin Hamilton

Hugo, Okla.: Larry Glover, Corbin Stowe

Oklahoma City, Okla.: Jeffrey Howard

Poteau, Okla.: Sevin Riley

Toronto, Ontario, Canada: Dimitrios Stamatopoulos

Students on the Dean’s List by their hometowns in Texas:

Austin: John Sigman

Avery: Erica Milligan

Boerne: Sterling Riggs

Brashear: Rene Aguilar

Clarksville: Etalya Bell, Makinley Roberts

College Station: Wilson Roubion

Cooper: Harley Briggs, Ashley Myers, Amani Whitaker

Dallas: Nikyla Green

Dayton: Tahlia Casey

Desoto: Matthew Castaneda

Detroit: Callie Jaynes

Dike: Amanda Cochran

Giddings: Shelby Becker

Greenville: Christina Castillo, Jeania Wells

Houston: Briasia Garza

Ladonia: Amber Childress

Lewisville: Haven Grider

Longview: Andres Beserra

Lubbock: Brandon McCormick

Mansfield: Kade Fletcher

Mesquite: Uvaldina Alcantara

Mt. Vernon: Thomas Wisinger

New Waverly: Heath Backhus

Paris: Andrea Bralkowski, Robert Capetillo, Erin Cass,s Jarrod Franklin, Jacob Hawthorne, Madison Herron, Carlos Hill, Molly Law, Nick Leija, Lizbet Martinez, Rylie Miner, Jalynn Mitchell, Osbaldo Perez, Fiona Schepis, Neva Shelton, Heather Shumaker, Christiana Swindle, Rhea Joanne Mar Tabora, Wesley Wilson, Feng Xiao

Powderly: Katelyn White

Reno: Bradley Slagle

Rockwall: Victoria Valk

Roxton: Lisa Birdsong, Cameron Branum

Royse City: Hunter Tullis

Saltillo: Destiny Welch

Spring: Madison Stokes

Sulphur Springs: Adrian Banuelos, Clayton Brandenburgh, Job Escobar, Callen Hurley, John Koonce, Arlyn Negron, Janie Parker, Joselyne Sanchez Ambriz, Kenneth Wilks

Sumner: Autumn Flick, Ivory Padgett, Scarlett Zinggeler

Telephone: McKenzie Hilliard

Waco: Mirella Ramos-Monreal

Wolfe City: Payton Hammonds, Elijah Samples

Students named to the Dean’s List from other states:

Waterboro, Maine: Chase Berry

Grand Rapids, Mich.: Taia Smith

Flushing, N.Y.: Jared Troy

Boswell, Okla.: Christofer Magana

Hugo, Okla.: Tiffany Johnson

Kingston, Okla.: Stewart McCuan