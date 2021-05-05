Baseball Standings

2021 BASEBALL
May 8 – Bi-District
May 15 – Area
May 22 – Regional Quarterfinal
May 29 – Reginal Semifinal
Jun 5 – Regional Final
Jun 9-12 – Championship
https://txhighschoolbaseball.com/
15-5A
|1 Hallsville
|10-2
|2 Longview
|9-3
|3 Texas High
|7-5
|4 Marshall
|7-5
|Sulphur Springs
|7-5
|Mt Pleasant
|1-11
|Pine Tree
|1-11
15-4A
|1 Liberty Eylau
|13-3
|2 Pleasant Grove
|12-3
|3 Gilmer
|8-7
|4 North Lamar
|5-10
|Pittsburg
|4-11
|Paris
|3-12
13-3A
|1 Harmony
|11-1
|2 Mt Vernon
|9-3
|3 Mineola
|9-3
|4 Winnsboro
|7-5
|Quitman
|4-8
|Winona
|1-11
|Chapel Hill MP
|1-11
14-3A
|1 Atlanta
|10-2
|2 New Boston
|10-2
|3 Redwater
|8-4
|4 Paul Pewitt
|7-5
|Hooks
|5-7
|Queen City
|2-10
|DeKalb
|0-12
15-3A
|1 New Diana
|10-2
|2 White Oak
|10-2
|3 Sabine
|9-3
|4 Hughes Springs
|6-6
|Daingerfield
|5-7
|Ore City
|1-11
|Gladewater
|1-11