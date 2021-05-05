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Baseball Standings

1 hour ago

2021 BASEBALL

May 8 – Bi-District

May 15 – Area

May 22 – Regional Quarterfinal

May 29 – Reginal Semifinal

Jun 5 – Regional Final

Jun 9-12 – Championship

https://txhighschoolbaseball.com/

 

15-5A

1 Hallsville 10-2
2 Longview 9-3
3 Texas High 7-5
4 Marshall 7-5
Sulphur Springs 7-5
Mt Pleasant 1-11
Pine Tree 1-11

 

15-4A

1 Liberty Eylau 13-3
2 Pleasant Grove 12-3
3 Gilmer 8-7
4 North Lamar 5-10
Pittsburg 4-11
Paris 3-12

 

13-3A

1 Harmony 11-1
2 Mt Vernon 9-3
3 Mineola 9-3
4 Winnsboro 7-5
Quitman 4-8
Winona 1-11
Chapel Hill MP 1-11

 

14-3A

1 Atlanta 10-2
2 New Boston 10-2
3 Redwater 8-4
4 Paul Pewitt 7-5
Hooks 5-7
Queen City 2-10
DeKalb 0-12

 

15-3A

1 New Diana 10-2
2 White Oak 10-2
3 Sabine 9-3
4 Hughes Springs 6-6
Daingerfield 5-7
Ore City 1-11
Gladewater 1-11

 

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