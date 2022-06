MPISD – News

Pictured: Keanie Covarrubias, Anna Ramirez, Sherlyn Chavelas, Jacqueline Adame, Ariana Vazquez, Lidia Juarez, Jahir Alonso, Seidy Castaneda, Jamye Don Juan, Ebelin Castaneda, Jessica Plancarte

Contact: Kelly Cowan

MPHS cosmetology students earn licenses

Eleven students in the Mount Pleasant High School Cosmetology program recently earned their cosmetology licenses after passing both a written and practical state exam. As a result, they are now fully licensed to work in any salon in Texas.

MPHS offers a two-year, comprehensive cosmetology program. Cosmetology I – Focuses on studying hair, skin, nails, and related care. Students study and practice in a salon lab setting using mannequins, other students, and the general public as clientele for skill development. The program emphasizes safety and sanitation, professionalism, and leadership. Students develop technical skills and knowledge in hair color and chemical texture services and hair design and haircutting. They require students to complete a minimum of 500 clock hours to advance to the next level.

Cosmetology II – The final year of the state-licensed 1000-hour Cosmetology program. This course emphasizes advanced training and techniques in cosmetology and prepares students to take the Texas Department of Licensing and Regulation Cosmetology Exam.

The Mount Pleasant High School Cosmetology program is under the direction of Aleshia Rivera.

Mount Pleasant Junior High School

6th Six Weeks

All “A” Honor Roll

7th Grade

Jaylen Alvarez, Adriel Bagsic, Dalia Balderas, Christian Banda, Stephanie Barrientos, Carson Bell, Erick Bernardi, Trenton Miles Bossier, Alondra Cano-Castro, Kaelyn Carrillo, Drew Cross, Selena Cruz, Jayden Diaz, Roberto Fernandez, Jalynn Forsyth, Ana Gonzalez, Pilar Gonzalez, Ivan Grimaldo, Jr., Geovani Hernandez, Jr., Isaac Hernandez, Adriana Hipolito, Kenlee Jaggers, Caydon Johnson, Conley Johnson, Daniel Kimbrough, Aloani Laboy Camacho, Jayden Loewen, Jaisvet Manrique Veronica, Jennifer Meeks, Allison Mendoza, Carter Moody, Melany Morales, Bowdrie Priefert, Alheli Ramirez, Diana Ramirez, Erick Ramirez, Jazziel Resendiz Resendiz, Cooper Rider, Eli Robertson, Christian Rojas, Nicole Salazar, Jaden Shelley, Isaiah Shepherd, Hector Sierra-Rosales, Mary Beth Snyder, Adan Torres, Edwin Valerio, Evan Vanginault, Vanessa Vargas, Edgar Vasquez, Ty’ree Williams, Maggie Wilson, Nathan Zavala, Kimberly Zuniga

8th Grade

Yoselin Aguilar, Brooke Alexander, Brissia Alvarez, Arnoldo Amador, Alberto Avila, William Baker, Matthew Cano, Kaylie Castillo, Carter Cook, Bruno Deleon, Jr., Ava Fite, Anna Fuentes, Juan De Dios Gallegos, Audrey Garrett, Jamie Garrett, Raquel Garza Aguirre, Esther Gonzalez, Alessandro Greco, Miguel Hernandez, Nayeli Hernandez Hernandez, Skyler Hopkins, Celeste Landin, Amrie Loftin, James Means, Armando Molina, Denisse Moreno, Valerie Moss, Alaya Organista, Mallory Peel, Zaid Perez, Alayza Police, Saray Prado, Ailin Quinonez, Talyn Reeves, Carmandy Rocha, Jayden Rockwell, Miguel Rodarte, Jr., Alondra Santos

Mt. Pleasant High School

6th Six Weeks

All “A” Honor Roll

9th Grade

Jorge Almazan, Jasmin Alvarez, Gopi Amin, Katherine Ball, Alan Barrientos, Kathrynn Boldin, Elizabeth buck, Rafael Calderon Jr, Camila Campos, Aneth Canales, Adriana Cavazos, Samuel Chappell, Angel Chavez, Angel Cntron Vargas, Selena Clark, Diya Desai, Aylyn Gerardo Garcia, Jose Gonzalez, Eva Hampton, Jessica Hang, Sidney Harbour, Madison Hargrove, Addison Heeren, Kelsey Howard, William Johnson, Jazlynn Juarez, Tanner Marshall, Amir Martinez, Josue Martinez, Raquel Martinez, Allison Nieto, Yahaira Pina, Seth Robertson, Luisa Rodriguez, Vanessa Rodriguez, Mia Ross, Christopher Sorto, Jayden Tarrant, Katelyn Tejeda, Avanleigh Thomas, Luke Thurman, Kristina Tidwell, Diego Torres, Diego Ugalde, Kimberly Victoria Pantoja, Fatima Villalva

10th Grade

Hannah Anderson, Oscar Castellanos, Ella Cross, Caroline Currey, Brianne Davis, Clinton DeBord, Rebecca Elrod, John David Freeman, Ana Garrett, Briana Gonzales, Sophie Greco, Owen Green, Abigail Gutierrez Takahashi, Angelina Hernandez, Ruby Hernandez, Stephanie Hernandez, Jillian Jetton, Silvia Lopez, Nathaniel Martinez, Rebecca Martinez, Evelyn Monreal, Angel Munoz, Annie Munoz, Zoe Newman, Andrew Perez, Abigail Robles, Fernando Robles, Kiara Rundles, Orion Senence, Makayla Spigner, Joseph Tolentino, Harrison Wall, Conlee Zachry, Beverly Zuniga

11th Grade

Jorge Alvarez, Erick Astudillo, Manoa Bagsic, Reese Ball, VanessaJane Bayna, Clayton Brison, Carlos Buitron, Madison Carpenter, Wendy Carrillo, Devin Castaneda, Keren Castanon, Ralph Chavez, Roberto Cigarroa, Natalie Crockett, Melanie De La Cruz, Rosa Delgado, Lincoln Ellis, Perla Guzman, Ethan Harbour, Delfino Hernandez, Kayla Hernandez, Rylan Hubbs, Kylie Humber, Camdon Johnson, Gilberth Landaverde, Alison Majors, Chelsea Maldonado, Dana Memije, Kelcey Morris, Jahaira Munoz-Salazar, Lizeth Navarro, Nancy Netro, Anthony Orellana, Katherine Phelan, Kimberly Pina, Viridiana Portillo, Yolet Ramirez, Tessa Richardson, Elijah Rider, Dulce Rivera, Alan Rodriguez, Axel Rodriguez, Jocelin Rodriguez Rodrigurez, Chris Russell, Jeremiah Segovia, Camila Serrano, Melissa Vasquez, Amy Vazquez, Javier Vazquez, Raul Vazquez, Jack Welborn

12th Grade

Yoana Amador, Aachal Amin, Tommy Arredondo, Nevaeh Bardwell, Bania Beltran-Regalado, Lainy Blackstone, Jacob Bristow, Vanessa Buendia, Emma Burrows, Maritza Castro, Henry Chappell III, Parker Colley, Keanie Covarrubias, Connelly Cowan, Alexia De La Rosa, Raul Fernandez, Ruby Ferretiz, Karigan Fox, Orlando Garcia Vazquez, Luz Gonzalez, Mariana Gonzalez, Jesus Gonzalez-Segura, Grelyn Goolsby, Hannah Harvill, Mary Kait Heeren, Taylor Hubbs, Jezzaniah Jeffery, Donacia Jones, Candace Perez, Neida Perez, Layne Pinckard, Abril Ramirez, Jasmin Ramirez, Lindsey Ramirez, Mona Rodarte, Denise Saldivar, Johnathan Sandate, Sam Sloan, Erica Soc Cardenas, Briseda Solis, Leidy Solis, Keller Thompson, Amiah Thornton, Keterian Traylor, Esteban Trejo, Matthew Tucker, Alexander Van Rijn, Kurion Walker, Anna Claire Wall, Dalton Woods, Silvia Zaldivar, Filippo Zunino