Monday’s Sports

NBA

Sunday

Pelicans (44-27) 114 – Pistons (12-59) 101

Bucks (46-25) 118 – Thunder (49-21) 93

Monday

Trail Blazers (19-52) at Houston Rockets (35-35) 7:00 pm

Suns (42-29) at San Antonio Spurs (15-56) 7:00 pm

Mavericks (41-29) at Salt Lake City Jazz (29-42) at 8:00 pm

NHL

Sunday

Stars (44-19-9) 4 – Coyotes (29-37-5) 2

2023-24 Central Division Standings

TEAM W L OTL PTS Colorado 46 20 5 97 Dallas 44 19 9 97 Winnipeg 44 22 5 93 Nashville 42 25 4 88 St. Louis 38 30 3 79 Minnesota 34 28 9 77 Arizona 29 37 5 63 Chicago 20 46 5 45

Tuesday

Stars (4-19-9) at San Jose Sharks (16-46-8) at 9:30 pm ESPN+

COLLEGE

NCAAW

Sunday

No. 1 Texas (32-4 17-2) 65 – No. 8 Alabama (24-10 6-5) 54

No. 3 LSU (30-5 18-1) 83 – No. 11 Middle Tennessee (30-5 11-3) 56

No 5 Baylor (26-7 7-4) 75 – No. 4 Virginia Tech (25-8 16-1) 72

Monday

No. 5 Oklahoma vs. No. 4 Indiana Bloomington at 5:30 pm ESPN2

NCAAM

Sunday

No. 1 Houston (32-4) 100 – No. 9 Texas A&M (21-15) 95

No. 6 Clemson (23-11) 72 – No. 3 Baylor (24-11) 64

Games pick up Friday with No. 1 Houston vs. No. 4 duke at 8:39 on CBS

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

Friday

Atlanta 17 – Paul Pewitt 0

Bells 5 – Bonham 0

Brownsboro 6 – Chapel Hill TY 0

Community 6 – Ferris 3

Como-Pickton 15 – Rivercrest 5

Daingerfield 12 – Gladewater 1

Dayton 17 – Nacogdoches 6

Deer Park 10 – Sam Rayburn 0

Elysian Fields 19 – Waskom 3

Gilmer 5 – Carthage 2

Grand Saline 13 – Edgewood 0

Gunter 4 – Blue Ridge 0

Hallsville 23 – Tyler Lions 0

Hawkins 4 – Overton 3

Henderson 19 – Center 0

Hooks 16 – DeKalb 6

Kilgore 15 – Spring Hill 14

Lufkin 11 – Porter 10

Marshall 15 – Longview 5

Mt Pleasant 6 – No. 23 Whitehouse 1

Mt Pleasant 7 – Pine Tree 3

New Diana 17 – Sabine 3

North Hopkins 6 – Wolfe City 5

No. 20 Queen City 11 – New Boston 1

No. 19 Rains 12 – Chisum 0

No. 11 Rockwall 21 – Mesquite 0

Royse City 5 – Rockwall-Heath 1

Fruitvale with a Sulphur Bluff forfeit

Tatum 8 – Arp 7

Trenton 15 – Dodd City 2

Troup 8 – West Rusk 2

Van 10 – Lindale 0

White Oak 4 – Hughes Springs 0

No. 23 Whitehouse 7 – Texas High 4

No. 21 Whitesboro 13 – Valley View 2

BASEBALL

Big Sandy 7 – Union Hill 6

Channelview 8 – Sam Rayburn 1

Como-Pickton 22 – Saltillo 8

Cooper 8 – Wolfe City 1

DeKalb 13 – Hooks 2

Elysian Fields 37 – Waskom 4

Gladewater 4 – Hughes Springs 2

Grand Saline 13 – Lone Oak 2

Liberty-Eylau 11 – Paris 0

Lovejoy 11 – Greenville 1

Lufkin 9 – No. 7 Kingwood Park 8

Lufkin 4 – Longview 2

Marshall 4 – Longview 3

Maud 24 – Avery 0

Mesquite Horn 2 – No. 20 Rockwall 1

North Hopkins 7 – Sulphur Bluff 0

North Lamar 6 – Sulphur Springs 5

Ore City 9 – Rivercrest 1

Pleasant Grove 13 – Pittsburg 1

Queen City 11 – New Boston 8

Quitman 20 – Winona 0

Rains 11 – Prairiland 1

No. 20 Rockwall 9 – Boyd 8

No. 18 Royse City 3 – No. 8 Forney 2

Sam Rayburn 15 – Bland 3

Tatum 10 – Arp 0

Troup 5 – West Rusk 1

Van 4 – Edgewood 3

Van 6 – Winnsboro 3

Yantis 12 – Fruitvale 0