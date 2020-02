B-Team

Saltillo 2 4 8 7= 21

Sulphur Bluff 4 4 3 4= 15

Scoring: Jordan Metcalf 7, Hunter Burkett 6, Trey Tully 2, Jonas Beadle 2, Brandon Metcalf 2, Adrian Don Juan 2,

FT’s: 2-4

Record: 5-3

A-Team

Saltillo 31 14 4 5= 54

Sulphur Bluff 8 4 11 5= 28

Scoring: David Whitworth 21, Chase Eastman 8, Christian Trejo 7, Caden McGill 7, Colton McGill 5, Ethan Reese 2, Rowdy Speir 2

FT’s: 1-4

Record: 10-0

Next Game: Saturday, February 8th vs. Avery at 9:00 am